Bakan Bak'tan Şampiyon Karatecilere Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Enes Özdemir ve Ömer Abdurrahim Özer'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Bak paylaşımında, "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA