Bakan Bak, Galatasaray başkanlığına yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılan seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i tebrik ediyorum. Dursun Özbek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel