Bakan Bak: 'İstikrarlı başarılarla voleybol ülkesi haline geldik'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımını kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda alınan istikrarlı başarılarla voleybol ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, "Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde bir ekol olduk. Altyapıdan yeni oyuncular yetişiyor. Gelecek adına da umutluyuz" dedi.

Ankara'da gerçekleşen kabulde; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile sporcular yer aldı.

Kabulde konuşan Bakan Bak, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyon olan TVF Spor Lisesi'ni tebrik etti.

Okul sporlarında elde edilen başarının Türk voleybolunun geleceği açısından umut verici olduğunu belirten Bakan Bak, "Ülkemizi gururlandırdınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Bizlere yaşattığınız mutluluk için teşekkür ediyorum. Elde ettiğiniz başarıların artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

"Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde ekol olduk"

Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda alınan istikrarlı başarılarla voleybol ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde bir ekol olduk. Her sene başarılarının üzerine ekleyen Filenin Sultanları var. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız da Milletler Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarına çıkacak. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bu spora olan ilgi çocuklar ve gençler arasında hızla yayılıyor. Her geçen yıl, voleybol lisansı alan genç sporcu sayısı artıyor. Halkımız voleybol salonlarına gelerek tutkulu bir şekilde destek veriyor. Federasyonumuz tarafından özellikle gençleri voleybola kazandırmak için yürütülen birçok kapsamlı proje var. TVF Spor Lisesi de bu çalışmalardan biri. Hem okuyor hem de voleybol oynuyorsunuz. Turnuvalara katılarak tecrübe ediniyorsunuz. Bu sayede altyapıdan yeni oyuncular yetişiyor. Gelecek adına da umutluyuz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı