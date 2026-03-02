Haberler

Bakan Bak, gümüş madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 10 Metre Havalı Tabanca Erkek Milli Takımını kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Erkek Milli Takımımızı kutluyorum. Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ????"

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

