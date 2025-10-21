Haberler

Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 12 Milyon İnsan Yüzme Öğrendi

Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 12 Milyon İnsan Yüzme Öğrendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da yaptığı açıklamada 'Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin 12 milyon gence yüzme öğrettiğini belirtti. Bakan, depremlerin ardından 11 ilin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade ederken, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarına da dikkat çekti. Ayrıca, gençlerin spor etkinliklerine katılması konusunda ailelere çağrıda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti." dedi.

Bakan Bak, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra 11 ilin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi.

Malatya'da birçok alanda çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Bak, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 600'ün üzerinde gençlik merkezimiz var, buradan milyonlarca gencimize dokunuyoruz. Sanattan kültüre, müziğe, dil öğrenmesine, spora pek çok aktivite yapılıyor. Bütün velilerimize, ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin. ' Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençliğin içinden gelmesi ve gençlere büyük önem vermesi, bu dinamizm, bu heyecan, bu coşku her yerde yaygınlaşıyor."

Türkiye'nin son dönemlerde spor alanında önemli başarılar aldığını ve önemli projelere imza attıklarını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Hep beraber Türkiye'nin spor yönündeki çalışmalarını izliyoruz. Hep beraber şahit olduk. Geçtiğimiz ay içerisinde Basketbol Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Voleybol Kadın Takımımız dünya ikincisi oldu. Yeni şampiyonalarda, yeni şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Malatya hizmetle buluşmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber bu ülkeyi büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi hep beraber ileriye doğru taşımaya devam edeceğiz. Yine Gazze'yi unutmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözyaşlarını silen Recep Tayyip Erdoğan. Her yerde mazlumların yanında Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumların destekçisi Recep Tayyip Erdoğan. Türk milleti, hep beraber bu dünyada mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra merkezin açılışı için kurdele kesildi.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Öğrencisinin kolunu ısırdığı iddia edilen öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
10 ilde Narkokapan operasyonu: 370 kişi gözaltında

10 ilde yüzlerce kişi gözaltında! İşte dev operasyonun detayları
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.