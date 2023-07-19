Bakan Bak Kahramanmaraş'ta Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşarak hayatla ilgili tavsiyelerde bulundu. Bakan Bak, gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını, ertelememelerini ve vazgeçmemelerini önerdi.