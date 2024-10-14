Bakan Bak: Gençlerin görüşlerini içeren toplumsal uzlaşıya çok önem veriyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması II" programına katıldı. Burada konuşan Bak, "Sade, toplumun taleplerini karşılayan ve özellikle de gençlerin görüşlerini içeren toplumsal uzlaşıya çok önem veriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen 'Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması II' programına katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Tarihçi yazar Tufan Gündüz de programda yer aldı. Bakan Bak, düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin gündeminde yer alan 'sivil anayasa' hakkında, öğrenciler, akademisyen ve konuşmacılarla fikir alışverişinde bulundu. Buluşma kapsamında; 1921 Anayasası, 27 Mayıs Darbesi ve dönemine dair ve 1982 Anayasası'na dair bilgilendirici konuşmalar yapıldı. Ülke gündeminde olan sivil anayasa tartışmalarına değinen Bakan Bak, "Daha önce bununla ilgili anayasa çalışmaları dönem dönemi yapıldı. Partilerle görüşüldü, pek çok maddede anlaşıldı. Sonuçta bir sivil anayasa ortaya çıkmadı. Özellikle Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak hukukçu gençlerle, bizim üniversitelerdeki genç ofislerle ve gençlik merkezlerimizle veya gönüllü gençlerimize bu konuları konuşmak istedik. Güzel bir başlangıç yaptık hepiniz biliyorsunuz. İstanbul'da demokrasi ve özgürlükler adasında 1960 darbesinin 64'üncü yılında orada bir araya geldik. Güzel bir gündü ve orada gerçekten ülkemizin anayasal süreçleriyle ilgili, anayasa ile ilgili konuları ele aldık. Gençlerimizin güzel dönüşümler oldu ve oradan bir rapor çıktı. Biz yine burada Türkiye'nin dört bir yanından, Ankara'dan ve Ankara civarından veya diğer gençlik ofislerimizden gelen gençlerimizle beraber buluşmanın 2'ncisini yapıyoruz. Belki birkaç tane daha yapacağız. Bunları da planlıyoruz. Gençlerimizin konuşmasını istiyoruz. Onların fikirlerini, onların görüşlerini önemsiyoruz ve çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

'82 ANAYASASI ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMİYOR'

Anayasaların önemli toplumsal uzlaşma metinleri olduğunu hatırlatan Bak, "Tartışmalardan gelen raporları da arkadaşlarımızla değerlendirdik. Gerçekten önemli bir süreç. 82 anayasası hala gündemde uygulamada ama pek çok değişikliğe uğradı. Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermiyor ve tartışmaları sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Meclis Başkanı siyasi partilerin bu konuda ziyaret ediyor. Her seferinde cumhurbaşkanımız siyasi partileri bu konuda çalışmaya, konuşmaya ve birlikte bu konuyu çözmeye davet ediyor. Özellikle tabii ki Türkiye 100 yılında biz bu konuda gençlerimizin sözlerini, gençlerimizin düşüncelerini aktarmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu süreç başladığı zaman, meclise görüşüldüğü zaman anayasa komisyonunda ve genel kurulda görüşülecek. Dolayısıyla bunun için belli süreçler var. Biz bu raporları oralara sunacağız ve sizlerin bu ifadelerini oralara göndereceğiz. Oralarda konuşulmasını isteyeceğiz ve fikirlerinizin onlarla paylaşılmasını isteyeceğiz" dedi.

'GENÇLERİMİZİN KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ AKTARMASINI İSTİYORUZ'

Program dahilindeki amaçlarının gençlerin düşüncelerini aktaran metinleri, karar vericilere, siyasilere ve milletvekillerine aktarmak olduğunu kaydeden Bak, "Bir ürün ortaya çıksın istiyoruz. Gençlerimizin burada kendi düşüncelerini aktarmasını istiyoruz. Hukuk okuyanların gerçekten temel metin olarak gördüğü anayasanın iyi bir şekilde görüşlerini aktardıkları bir metne dönüşmesi için sizlerin düşünceleri çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlik merkezlerinde, genç ofislerimizle ve gençlik kamplarımızla pek çok aktivite yapıyoruz. Bu aktivitelerin içinde hukuk kampları da var. Hukuk kamplarında da bunları görüşüyoruz ve aktarıyoruz. Sizlerin konuşması, bizim sizin bu düşüncelerinizden ve beklentilerinizden haberdar olmamız bunları aktarmamız çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da çağrısı var. Türkiye'nin yeni yüzyıla yakışır sivil katılımcı ve güçlü bir anayasayla karşılamasını istiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de olan çağrılar var. Biz de sizlerden bunları dinlemek, sizlerin görüşlerinizi aktarmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'GENÇLERİN KATILIMININ OLDUĞU BİR YÜZYIL OLMASINI İSTİYORUZ'

Sade, toplumun taleplerini karşılayan ve özellikle de gençlerin görüşlerini içeren toplumsal uzlaşıya çok önem verdiklerini aktaran Bak, "Burada sizin enerjinizi düşünceniz çok çok önemli. Gençlikte bunları tartışmış olmak hepiniz için güzel hatıralar. Büyük millet Meclisi'nde, belki yine milletin evi olan külliyede bunları konuşmaya devam edeceğiz. Orada sizin sizlerin görüşlerin ne kadar kıymetli olduğunu ilgili taraflara aktaracağız ve tüm toplumun ortak bir değeri olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız. Atölyeler olacak karşılıklı görüşlerinizi aktaracaksınız ve uzman akademisyenlerden görüşlerini dinleyeceksiniz. Türkiye 100 yılının gençlerin yüzyılı olmasını, sporun yüzüyle olmasını istiyoruz. Gençlerin de olduğu gençlerin katılımının olduğu bir yüzyıl olmasını istiyoruz. O yüzden de sizlerin görüşlerine sizlerin fikirlerine çok değer veriyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu millet yine hep beraber, ortak uzlaşıda bir sivil anayasayı kazandıracak" dedi.