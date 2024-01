Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında kardan heykel açıldı

1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, 'Karı yorgan edenler' temasıyla yapılan kardan heykel açıldı. Heykelin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanlar, daire müdürleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi katıldı. Protokol, kuraklık nedeniyle geçen yıl yapılamayan bu yıl da bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 9 heykeltıraş tarafından 7 günde yapılan heykelin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı.

Tarihi olayları, yaşanan olayları genç nesillere aktarmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi anmaya geldik. 109'uncu yılı. Allahuekber Dağları'nda vatan için şehit olan beyaz örtünün üzerinde şehit olan şehitlerimizi anmaya geldik. Bizim için çok önemli. Bu tarihi olayları, vatanın savunması için yaşanan bu olayları gençlerimize, gelecek nesillere aktarmak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi buraya getiriyoruz. Ankara'dan Sarıkamış Ekspresi treniyle geldiler. Gençlerimizle beraber Türkiye'nin çeşitli illerinden geldiler. Amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tabii gelecek nesillere bu vatanın uğruna şehit düşenlerin destanlarını, hatıralarını hatırlatmak, anımsatmak, onun için de Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi hem Sarıkamış'a hem Çanakkale'ye hem Kütahya Dumlupınar'a ve pek çok organizasyona götürüyoruz. 57'nci Alay yürüyüşü de yapıyoruz, Sarıkamış'a da geliyoruz. Amacımız bu tarihi olayları, bu destansı kahramanlıkları gençlerimize anlatmak. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış. Her metrekaresi, her noktası şehit kanı ile sulanmış topraklar. O yüzden bu topraklarda izleri var diye çocuklara anlatıyoruz. Her karışında izlerimiz var askerlerimizin, şehitlerimizin. Biliyorsunuz 12 şehidimiz vardı yaklaşık on gün önce. Terörle mücadelede bu toprakların korunması için zor coğrafyada vatanın savunması için toprağa düşmüş şehitlerimizi anmamız gerekiyor. Onlar bizim bir parçamız. Şehitlerin emanetlerine, çocuklarına sahip çıkmamız gerekiyor. Gazilere sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla şehidiyle, şehadetiyle güçlü bir Türkiye var. Bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin destanlarını anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ: BU MİRASI AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu vatan için canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, hem gelecek nesillerimiz için bu mirası aktarmaya devam edeceğiz. Canları pahasına hayatlarını veren, vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Onlar için ne yapsak da azdır. Gerçekten hem şehitlerimize hem gazilerimize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehitler ve gazilerden sorumlu bakanlık olarak onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ki bugün bize çok anlamlı. Harekatının 109'uncu yıl dönümü. Bu vesileyle karlı soğuk günde canlarını ülkemiz için, vatanımız için şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesillerimiz için de güzel günleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Onların aziz hatırasına sahip çıkacağız ve sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılış sonrası Bakanlar Göktaş ve Bak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Türk Hava Kurumu ekipleri paraşütlü paramotor gösterisi yapıp Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak halkı selamladı.