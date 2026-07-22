Haberler

Bakan Bak, Minikler Güreş Şampiyonası'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nı izleyerek dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti ve altyapı yatırımlarının önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nı yerinde izledi.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda kızlar kategorisinde yapılan final müsabakalarını izleyen Bakan Bak, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Bak, madalya töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Güreş Federasyonunda 2007-2011 yıllarında başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, altyapı yatırımlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Türk sporuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Bu salonlar, tesisler, onun talimatları, vizyonuyla ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk güreşine, sporuna çok büyük desteği var. Yeni şampiyonlar buralardan çıkacak." diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin ata sporu güreşte çok daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon başkanı ve ekibini, organizasyon için tebrik ediyoruz. Burada, ben federasyon başkanıyken olimpiyat şampiyonu olan Ramazan Şahin de var. Bu gençlerimizin içinden de inşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Güreş bizim ata sporumuz, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da bu organizasyona çok destek verdi. Taha Akgül de benim sporcumdu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah pek çok sporcunun başarılarını alkışlayacağız. Türk güreşinin bu başarılı altyapı çalışmasını tebrik ediyorum. Türk sporu güzel işler yapacak. İnşallah Türk güreşi tekrar şahlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hep beraber Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını alkışlayacağız."

Müsabakaları izleyenler arasında yer alan Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır da başarılı sporculara madalyalarını verdi.

Türk güreşinin altyapısını güçlendirerek yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nın ikincisi, 10 binden fazla sporcunun katılımıyla Ankara'da festival havasında geçiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları buluşturan "dev organizasyon", 12 minderde 8-9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Binlerce araç incelendi, farlarından tespit edildi! Tam kaçacakken...
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti