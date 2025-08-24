Bakan Bak, Altın Madalya Kazanan Kuzey Tunçelli'yi Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 14: 48.81'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde eden milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA