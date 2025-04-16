- Bakan Bak, '65. Gençler Bakanlığında' programında gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak :

"Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla gencimizle bir aradayız"

"Gençlerimiz ülkemize gelecekte hizmet etsin diye bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, '65. Gençler Bakanlığında' programı çerçevesinde Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile bir araya geldi. Bakan Bak, "Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla gencimizle bir arayız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '65. Gençler Bakanlığında' programı kapsamında; Kars, Çorum, Kilis ve Sakarya illerinden gelen toplam 325 genç bakanlıkta bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, gençlere farklı kültürleri tanıma fırsatı sunmak, gençlik ve spor alanında çalışan politika yapıcılar, bürokratlar ve Bakanlık personeliyle tanışmalarını sağlamak, ayrıca Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmeleri amaçlandı. Program Kars Gençlik Merkezi Gönüllüleri'nden oluşan müzik gurubunun mini konseri ve Kars Gençlik Merkezi Gönüllüleri'nin sergiledikleri Kafkas Dansı Performansı ile başladı.

"Gençlerimizin heyecanı, coşkusu bizleri gerçekten sevindiriyor"

Gençlik Merkezleri'ndeki faaliyetleri dile getiren Bakan Bak, "Gençlik Merkezlerimizin sayısı biliyorsunuz 570 doğru yükseldi. Her ilde, ilçelerde Gençlik Merkezlerimiz var. Burada tabii spordan sanata, kültürden resme ve tiyatroya pek çok aktivitenin yapıldığı ortamda derslerin çalışıldığı, etütler yapıldığı arkadaşlıkların, dostlukların kurulduğu ortam gerçekten bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin bu heyecanı, coşkusu bizleri gerçekten sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

"Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla gencimizle bir aradayız"

Türkiye'nin öğrenci yurt kapasitesi olarak dünyada sayılı ülkeler arasında yer alığını belirten Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biliyorsunuz pek çok hizmetimiz var. Malumunuz Kredi Yurtlar Kurumu'nda 970 bin öğrencimiz bizim misafirimiz. 870'in üzerindeki yurdumuzda 970 binin üzerinde gencimiz barınma imkanı sağlıyoruz ve bu gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz. Onların üniversite hayatlarında yüksek öğretim hayatlarında ortam sağlamış oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir böyle bir kapasite ve böyle bir yurt yönetimi yok. Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla gencimizle biz bir aradayız. Gençlerimizin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şartlarımızı çok daha iyi noktalara, daha modern yurtlara, daha güzel ortamlara taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle onların sosyalleşmesi için ortama ortamlar sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Gençlerimiz ülkemize gelecekte hizmet etsin diye bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik desteklerinin altını çizen Bakan Bak, "650 bin öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. Yine 950 binin üzerinde öğrencimize kredi veriyoruz. Gençlerimiz yetişsin, üniversitede okusun, ülkemize gelecekte hizmet etsin diye bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Hepiniz şahitsiniz, binlerce spor tesisi, futbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonları, dünyanın en modern stadyumları yine Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, bizim de sporu çok sevmemiz, ülke olarak spora yaptığımız yatırımlar gerçekten Türkiye'de bir spor devriminin olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

"Gençlerimizi bu yıl Çanakkale'ye götürüyoruz"

Gençler ile yaptıkları buluşmalarda onların heyecanına şahit olduklarını aktaran Bakan Bak, "Kampüslerde gerçekten çok bereketli bir Ramazan geçirdik. Kampüs iftarlarıyla beraber gençlerimizle üniversitelerde yurtlardaydık, her noktada beraberdik ve güzel bir Ramazan süreci geçti. Buraya, geldiğiniz zaman çok önemli yerleri ziyaret ediyorsunuz. Bakanlığınızı görüyorsunuz. Yarın öbür gün buralarda bizim yerimizde sizler olacaksınız. Siz yöneteceksiniz bu ülkeyi. İşte bu ülkenin idarecileri sizler olacaksınız. Siyasetle beraber, demokrasiyle beraber buralarda olacaksınız. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Kimse bizim bakanlığa gelip 'sen gel genç arkadaş, bakanlık bak ne yapıyor? Bakanlığa gel, salonuna git, bakanla görüş, yöneticiyle görüş.' Kimse bunları bize yapmadı. Gençlik kamplarımızda biliyorsunuz yine gençlerimizle beraber olacağız bu yıl. Hep beraber bunları gerçekleştireceğiz. Yine seyahatsever projesiyle gençlerimizin Türkiye'nin dört bir yerini gezmesi için çalışmalar yapıyoruz. Yine gençlerimizi bu yıl Çanakkale'ye götürüyoruz. Her yıl olduğu gibi müthiş bir süreç, onu da gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'de 57. Alay yürüyüşü olacak. 25 Nisan'da orada olacağız. Yine binlerce gencimizle izcilerimizle hep beraber olacağız" dedi.