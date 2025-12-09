Haberler

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında 12 ay sahalardan men edilen Kayserisporlu futbolcu Abdulsamet Burak'a MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy destek verdi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolcunun bir yıllık maaşını kendi cebinden ödeyeceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında Kayserispor'un 29 yaşındaki futbolcusu Abdulsamet Burak hakkında gözaltı kararı verildi. Futbolcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12 ay sahalardan men cezası aldı. Bu gelişmenin ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

ERSOY: MAAŞINI BİR YIL BOYUNCA BEN KARŞILAYACAĞIM

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Abdulsamet Burak'a sahip çıktığını duyurdu. Futbolcunun fotoğrafını paylaşan Ersoy, hak mahrumiyeti boyunca Kayserispor'un maddi zarar görmemesi için Burak'ın maaşını bir yıl boyunca kendi cebinden kulübe ödeyeceğini belirtti.

"BÜYÜK CAMİA OLMAK BUNU GEREKTİRİR"

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Abdulsamet Burak kardeşime geçmiş olsun diliyorum. Beş yıl önce, suç teşkil ettiğini bilmeden yaptığı bir hatadan dolayı bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu bilinçsizlikten kaynaklanan bir hatadır ve her birey hata yapabilir. Bir futbolcu kolay yetişmiyor. Camiamızın parçası olan kardeşimizin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanında olacağız."

Milletvekili Ersoy, Kayserispor'un menfaatlerinin korunması için futbolcunun maaşını üstleneceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde biz bize yakışanı yaparız. Kulübümüzün maddi bir zarara uğramaması adına, hak mahrumiyeti süresi olan bir yıl boyunca kardeşimizin maaşını şahsımdan kulübümüze yatıracağımı bildiriyorum. Sevdamız Kayserispor."

