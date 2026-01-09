Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapan 43 antrenörün bahis oynadıkları tespit edilince tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca 32 temsilci de aynı gerekçeyle disipline gönderildi.
Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor