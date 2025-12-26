Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve 14 futbolcu dahil toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma dosyasında 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da bulunuyor. Bu maçta Samsunsporlu Olivier Ntcham'ın iki penaltı kaçırması ve Samsunspor'un 2. yarı maçı çevirmesi dikkat çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma dosyasında 14 kişinin futbolcu olduğu belirtilirken, 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa– Samsunspor maçı da soruşturmaya girdi.
FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASINDA 29 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur ve 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
KASIMPAŞA–SAMSUNSPOR MAÇINA BAHİS OYNAYAN 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Başsavcılığın açıklamasında, "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa– Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli"nin gözaltına alındığı ifade edildi.
NTCHAM 2 PENALTI KAÇIRDI, SAMSUNSPOR 2. YARI 4 GOL ATIP MAÇI KAZANDI
Soruşturmaya giren karşılaşma, oynandığı dönemde de tartışmalara konu olmuştu. Maçın ilk yarısında Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham'ın iki penaltı kaçırması dikkat çekmiş, Kasımpaşa'nın devreye 1-0 önde girmesine rağmen Samsunspor'un ikinci yarıda skoru çevirip maçı 4-1 kazanması sonrası, özellikle ikinci penaltının kullanılış şekli ve Ntcham'ın tavırları kamuoyunda konuşulmuştu.
İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ
- Bahattin Berke Demircan
- Doğukan Çınar
- Ergün Nazlı
- Eyüp Can Temiz
- Furkan Demir
- Gökhan Payal
- Hamit Bayraktar
- Hüseyin Aybars Tüfekçi
- İbrahim Yılmaz
- İlke Tankul
- İsmail Karakaş
- Mert Aktaş
- Mustafa Çeçenoğlu
- Tufan Kelleci
- Erden Timur
- Figen Özkaya
- Emrah Günaydı
- Burak Söyleyen
- Fatih Kulaksız
- Ecem Alkaş
- Ecrin Korkmaz
- Esat Bilayak
- Mirza Şerifoğlu
- Enes Bartan
- Hakan Çakır
- Serhat Ölmez
- Umut Esel
- Buğra Cem İmamoğulları
- Burcu Kurt
