Bahis soruşturması kapsamında TBMM'den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. Geçmiş kariyerinde futbolcu olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan bahis skandalıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"ÜÇTE BİRİ BAHİS OYNAMIŞ!"

Milletvekili Saffet Sancaklı, TFF'nin açıkladığı rakamların büyüklüğü hakkında konuşarak, "Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 futbolcu bahis oynamış. Türkiye liglerinde toplam 3700 oyuncu var. Üçte biri bahis oynamış" dedi.

"BAHİS MAFYASI!"

Bahis mafyasının maddi sıkıntı yaşayan futbolcular ve kulüpler üzerinden harekete geçtiğini açıklayan Saffet Sancaklı, "Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna çanak tutuyorlar. Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler futbolcuyu bahis mafyasının eline düşürüyor" ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞÜRÜLMELİ!''

Sözlerine devam eden Sancaklı, olayı krize değil fırsata çevirme çağrısı yaparak dikkat çeken bir öneri sunarak, "1024 oyuncu cezalandırıldı. Bunlar ileride transfer isteyecek. Transferi engelleyelim. Kulüpler 1024 oyuncunun yerine altyapıdan gençleri çıkarsın. Seneye en az 100 yeni oyuncu kazanırız. Genç oynatmayan kulüp olursa küme düşürülmeli" dedi.