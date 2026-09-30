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Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivasspor yöneticisi Otyakmaz konuştu

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TFF Hukuk Müşavirliğince bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Sivasspor Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, açıklama yaptı. Otyakmaz, kulüpte icrai görevi olmadığını, sadece dernekte yedek üye olduğunu ve bahislerinde Sivasspor maçı yer almadığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilenler arasında ismi bulunan Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Doğukan Hüseyin Otyakmaz, "Yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi." dedi.

Doğukan Hüseyin Otyakmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özellikle altını çizmek isterim ki, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivasspor Kulübünde herhangi bir icrai görevim veya yetkim bulunmamaktaydı. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer almaktaydı. O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi. Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Kaynak: AA
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