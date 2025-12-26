Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis soruşturması" kapsamında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Savcılık, aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklarken, 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa– Samsunspor maçı da soruşturma dosyasına girdi. Söz konusu karşılaşma, özellikle Samsunsporlu Olivier Ntcham'ın 8 dakika içinde iki penaltı kaçırması ve sonrasındaki görüntüler nedeniyle yeniden gündeme geldi.

SAVCILIK 29 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERDİ

Başsavcılığın açıklamasına göre futbolda bahis soruşturması kapsamında farklı başlıklarda yürütülen incelemeler sonucunda toplam 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ünün futbolcu olduğu, soruşturma kapsamında geçmişte Galatasaray'da yöneticilik yapan Erden Timur'un da dosyada yer aldığı kaydedildi.

KASIMPAŞA–SAMSUNSPOR MAÇINA BAHİS OYNAYAN 6 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Savcılığın açıklamasında en dikkat çeken bölüm, "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan" Kasımpaşa– Samsunspor karşılaşmasına bahis oynadığı değerlendirilen 6 şüpheliyle ilgili oldu. Açıklamada bu isimlerin gözaltına alındığı belirtildi.

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇIRMIŞTI

Dosyaya giren karşılaşmada en çok konuşulan anlar ise Samsunspor'un Fransız orta saha oyuncusu Olivier Ntcham üzerinden yaşandı. Ntcham'ın ilk yarıda 8 dakika içinde iki penaltı kaçırması, maçın daha oynandığı dakikalarda büyük yankı oluşturmuştu.

Bu süreçte Ntcham'ın kaçan penaltıların ardından verdiği tepkiler, mimikleri ve sahadaki tavırları da sosyal medyada tartışma yaratmış, karşılaşmanın ardından bu görüntüler yeniden gündeme taşınmıştı.

İLK YARIDA KASIMPAŞA ÖNDEYDİ, SAMSUNSPOR 2. YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Maçın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapatırken, Samsunspor ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergilemiş ve karşılaşmayı 4-1 kazanarak sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Skordaki bu büyük değişim, zaten tartışılan penaltı pozisyonlarıyla birlikte maçın hafızalara kazınmasına neden olmuştu.

SORUŞTURMA: "MAÇ SONUCUNU ETKİLEME" ŞÜPHESİYLE İNCELENİYOR

Savcılık açıklamasında karşılaşmanın dosyaya girmesi, sürecin yalnızca bahis değil, aynı zamanda müsabaka sonucunu etkileme şüphesi üzerinden de değerlendirildiği şeklinde yorumlandı. Savcılık, MASAK verileri ve HTS analizleri başta olmak üzere geniş kapsamlı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."