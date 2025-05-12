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Bahçeşehir Koleji U16 Türkiye Şampiyonu Oldu

Bahçeşehir Koleji U16 Türkiye Şampiyonu Oldu
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Bahçeşehir Koleji, U16 Türkiye Şampiyonası'nda finalde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Ömer Alp Elitaş, takımın başarısında önemli bir rol oynadı.

BAHÇEŞEHİR Koleji, geçtiğimiz sezon kazandığı U14 ve U18 Türkiye şampiyonluklarının ardından bu yıl da U16 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyet programı kapsamında, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir heyecan yaşandı. Ülkenin dört bir yanından gelen 16 güçlü takımın mücadele ettiği turnuvada, zirveye adını yazdıran takım Bahçeşehir Koleji oldu. Finalde, Anadolu Efes'i nefes kesen bir mücadele sonunda 78-75'lik skorla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, U16 kategorisinde Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Yarı finalde Fenerbahçe karşısında sergilediği etkileyici performansla 76–66 galip gelen Bahçeşehir Koleji, finalde de üstün oyunuyla şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) olan ve turnuvanın en iyi 5'ine seçilen Bahçeşehir Koleji oyuncusu Ömer Alp Elitaş, hem bireysel başarısıyla hem de takım liderliğiyle öne çıkan isim oldu. Elitaş'ın performansı, Bahçeşehir Koleji'nin şampiyonluk yolculuğunda kilit rol oynadı. Turnuvaya katılan diğer takımlar arasında Anadolu Efes, Antalya Gelişim Spor, Beşiktaş, Bursaspor, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gelişim Koleji, Karşıyaka, Petkim Spor, TED Ankara Kolejliler, Tofaş A, Tofaş B ve Türk Telekom gibi Türk basketbolunun önemli kulüpleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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