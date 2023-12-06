Bahçeşehir Koleji'nde Begüm Yücel başkan oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğuna Begüm Yücel oturdu.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde, Beşiktaş Kulübü 2'nci başkanı olan Hüseyin Yücel'den boşalan göreve Begüm Yücel getirildi. Begüm Yücel, Basketbol Süper Ligi'nde ilk kadın başkan unvanının da sahibi odu. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğinde bulunan Begüm Yücel, SEY Vakfı'nda da başkan vekili olarak görev alıyor.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkanlık görevini devraldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Begüm Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Kulübümüz kurulduğu ve basketbol takımımız sahada mücadele etmeye başladığı ilk günden beri en sıkı taraftarı, en yakın takipçisi oldum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bu takımın bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım. Sonuna kadar mücadele eden ve her konuda birlikte çalışan bir ekip ruhu oluşturmak istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz değişmedi. Gönlümde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek var. Bunu başaracağımıza inancım tam. Bundan sonraki sezonlarda daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.