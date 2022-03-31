Bahçeşehir Koleji, Hollanda'dan avantajla dönüyor

Yücel: Kupayı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz

Ernak: Final için iddialıyız

Uğur DEMİRKIRDI – Serhan TÜRK/ LEIDEN ( Hollanda ), - FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti.

Muhammed Baygül, iyi bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Güzel bir maç oldu, küçük ama dolu bir salonda oynadık. Rakibimiz dirençliydi ve tempolu bir oyun oynadılar. Maçın sonunda kalitemize gösterdik. Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız, inşallah kupayı kaldıracağız" dedi

Demirören Haber Ajansı / Spor