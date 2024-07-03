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Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli "Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye- Avusturya maçında milli futbolcumuz Merih Demiral attığı gollerin sevincini "bozkurt" işaretiyle göstermişti. Maça damga vuran gol sevinci sonrası UEFA, milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeye zehir zemberek bir tepki geldi.

BAHÇELİ'Yİ KÜPLERE BİNDİREN SORUŞTURMA

Sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

"BOZKURT İŞARETİ TÜRK MİLLETİNİN DÜNYAYA MESAJIDIR"

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

"TAHRİK VE TACİZLERE KAPILMAMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Demiral'ın hareketi büyük ses getirirken, UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Devlet Bahçeli Merih Demiral Avusturya Bozkurt MHP Politika Spor Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

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Yorumlar (9)

SUNSET null:

prompter okuyucu iş başında:)

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Yeşil:

UEFA nın kuralları önceden belli. Bunu bile kendilerine yapılmış planlı kasıtlı bir davranış olarak görüyorlar. Bırakın da milli takımımızın başarısının tadını çıkaralım. Buraya bari dokunmayın.

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Savaş Yıldız:

kes

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Ben bilmemm:

Dedem ne oluyor ki ? Ülkücü değil, milliyetçi değil. Zira olsa Türk ulusu içine 10 küsur milyon sığınmacı almaz. Eee ne kaldı geriye?? Halkı düşünse, halkın, emeklinin hali ortada. Vatanı düşünse bu kadar rant ve ihale konularında sesi çıkardı... Kendi kendine konuşuyor.

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Yaşar Yurtsever:

Dedene babası agoptan selamları var tornunumu merak ediyor

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Barış O. B.:

Bozuk saat günde ki görevini yerine getirmiş

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Hayri:

T cumhuriyetinin resmi olarak bozkurtla falan bir ilgisi yoktur nerede hangi tabelada hangi belgede bozkurt kullanılıyor

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Selçuk Yenice:

biskivitciye ne oldu. Sanki milliyetçiymiş gibi konuşmuş.

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Yaşar Zorlu:

ben de diyorum nerede bu

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