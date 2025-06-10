Bağcılar'ın Başantrenörü Emrah Elban, U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda

Bağcılar'ın Başantrenörü Emrah Elban, U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda
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Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başantrenörü Emrah Elban, Brezilya'da düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nda U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alacak. Milliler, şampiyonluğu hedefliyor.

BAĞCILAR Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başantrenörü Emrah Elban, Brezilya'daki düzenlenen 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı teknik ekibinde yerini aldı.

U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, 12-20 Haziran tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını tamamladı. Brezilya'ya giden milliler, 12-20 Haziran tarihlerinde Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu'nda mücadele edecek. Son iki turnuvada dünya ikinciliği elde eden milliler, bu kez şampiyonluğu kazanmak istiyor.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERİNE İNANCIMIZ TAM'

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başantrenörü Emrah Elban da organizasyonda milli takıma kadrosuna katıldı. Elban, milli takım teknik ekibinde yer alıyor. Elban, geçtiğimiz yıl İspanya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda da teknik ekipte görev almış ve o turnuvada Avrupa üçüncülüğü elde edilmişti.

Bu dev turnuvaya sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Belediyemizin sporcusu Emrah Elban'ın da aralarında olduğu tüm teknik ekibe ve sporcularımıza bu uluslararası arenada üstün başarılar diler, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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