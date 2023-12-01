Bağcılar'da 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleştirilen 3. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'ne, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 engelli, halk oyunları gösterisiyle Guinness dünya rekor denemesi gerçekleştirdi.

Çocuklar, işaret diliyle Kardan Aydınlık şarkısını seslendirdi

Organizasyonda, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar da unutulmadı.

Toplamda 100 çocuk, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için sahneye çıktı. Minikler, "Kardan Aydınlık" isimli şarkıyı işaret diliyle seslendirdi.

Abdullah Özdemir: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Bu vesileyle birçok program organize ediyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerine hizmet eden öncü bir belediyeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1994'te yapılan önemli çalışmalar 2002 yılındaki AK Parti iktidarını getirmiştir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın 3,5 yıllık süre içinde gösterdiği gayretlere öncü olarak engellilere yönelik yapılan çalışmalar yer edinmiştir. Engelli bireyler için yapılan çalışmalar ülke genelinde önemli boyutlara ulaşmış durumda. 2002'de 21 olan rehabilitasyon merkezi an itibarıyla 100'ü aşmış durumda. Daha birçok hizmet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına büyük katkı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Binaya girişte gençlerimizle tanıştık, her birinin ayrı bir yeteneği var. Bu yetenekli gençlerin bu binada hayat bulması, o yeteneklerini engelsiz şekilde yapabilmeleri çok değerli. Hepsiyle Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz sezon ampute futbol takımımız dünya şampiyonu oldu. Down sendromlular futbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İşitme engelliler Endonezya'da dünya çapında başarı elde etti. Amacımız gençleri, engelli insanlarımızı sosyal hayata tutundurabilmek. Onlara toplumun bir bireyi olduğunu hatırlatabilmek. Burada spor moral motivasyon açısından son derece önemli. Futbol da burada önemli bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Abdullah Özdemir, Mehmet Büyükekşi'ye hediye takdiminde bulundu. Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.