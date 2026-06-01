Aziz Yıldırım: "Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Kendi küllerimizden doğup Zümrüdüanka kuşumuzu, Kanaryamızı zafere taşıyacağız. Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, Ankara ziyaretleri kapsamında kongre üyeleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ruhunda hisseden sizlerle başkentimizde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun, en büyük ailesinin fertleriyiz. Bu büyük camianın yeniden ayağa kalkma, kenetlenme ve özlenen günlere yürüme vakti gelmiştir. Camiamızın bugün her şeyden çok bir iradeye, güçlü bir yönetime ve bir liderliğe ihtiyacı vardır" diye konuştu.

"Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta"

Fenerbahçe camiasının zor zamanlar yaşadığını belirten Yıldırım, "Hep birlikte gözyaşları döktük. İhaneti de gördük, algılarla savaştık. Operasyonlar çekildi. Kumpaslar kuruldu. Son dakika maç, son maçta şampiyonluk kaybettik. Düşmanı hep başka yerde aradık, umudu ve zaferi de. Hepimiz üzgünüz. Çoğumuz kaygılıyız gelecekten. Nasıl olacak? Bu düştüğümüz kafamdan nasıl çıkacağız? Bu kötü duygular cehennemde yanıyor, cenneti arıyoruz. Cennet içimizde, umut biziz. Cesaret ve cüret bizim soyadımız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bu günlerden hep birlikte çıkacağız. Bu çağı kapatıp yeni bir çağ açacağız, Fenerbahçe çağı. Bunun birlikte hep beraber başaracağız. Biz olarak yapacağız. Elbette hiç de kolay bir şey değil, tarif ettiğimiz. 40 parçaya bölünmüş gibi görünüyoruz. Gruplar, ekipçikler, sosyal medya akbabaları maalesef manzara umumiyet ortada. Sarı-lacivert sevda her şeyi aşar. Omuz omuza olacağız. Yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüdüanka kuşumuzu, Kanaryamızı zafere taşıyacağız. Sözümüz söz. Yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta" ifadelerini kullandı.

"Yönetim kurulunda 7 Ankaralı var"

Hedeflerinden de bahseden Yıldırım, "Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yine öncü olmak ve 64 bin kişilik stadyumumuzu yapmak. Tüm bunların devamında dünya markası Fenerbahçe hedefini yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza gönülden ve yürekten inanıyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Bu sevda bitmez gönüllerde. Yalnız burada bir cümle daha etmek istiyorum. Bu yönetim kurulunda listede 7 tane Ankaralı arkadaşımız da var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı