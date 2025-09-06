Haberler

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi. Düğünde Fenerbahçe'nin efsane isimleri Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile birçok eski futbolcu da yer aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde tercümanlık görevi yapan Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi.

AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN BİR ARADA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi. İki efsane, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

BİRÇOK ESKİ SPORCU KATILDI

Öte yandan Fenerbahçeli birçok eski futbolcu da düğünde yer aldı. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, eski futbolcular Moussa Sow ve Şener Özbayraklı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte düğünden o kareler;

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSitecon41:

Adamlar aynı karedeler ????

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Teklifi kabul etti! Andre Onana Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.