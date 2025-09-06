Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yan yana! Fenerbahçe'nin efsaneleri düğünde buluştu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde tercümanlık görevi yapan Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi.

AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN BİR ARADA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi. İki efsane, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

BİRÇOK ESKİ SPORCU KATILDI

Öte yandan Fenerbahçeli birçok eski futbolcu da düğünde yer aldı. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, eski futbolcular Moussa Sow ve Şener Özbayraklı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte düğünden o kareler;