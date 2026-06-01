Haberler

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da düzenlenen etkinlikte camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Zorlu süreçten geçen kulüp için umut mesajı veren Yıldırım, 'Kötü duyguların karşısında umut biziz' dedi. Ayrıca Avrupa'da başarı modeli, dijital dönüşüm ve yeni stadyum projelerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım, Ankara'da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte Yıldırım, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hisseden taraftarlarla başkentte buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun mensuplarıyız. Bu büyük camiayı yeniden ayağa kaldırmanın, kenetlenmenin ve özlenen günlere yürümenin vakti gelmiştir." dedi.

Camiaya güçlü bir yönetim ve birliktelik gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Zor zamanlar yaşadık. Hepimiz birlikte gözyaşı döktük. İhaneti de gördük, saldırılarla da mücadele ettik. Fenerbahçe, tarihinin her döneminde olduğu gibi yine operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Kumpaslar kuruldu. Son maçlarda şampiyonluklar kaybettik. Mücadelemizi hep farklı cephelerde sürdürmek zorunda bırakıldık." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli camianın içinde bulunduğu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Aziz Yıldırım, "Bugün karşımızdaki tablo hepimizi üzüyor. Çoğumuz geleceğimiz konusunda endişeliyiz. Hatta konuştuğum bazı arkadaşlarımın gözlerinde korku gördüm. 'Nasıl olacak? İçine düştüğümüz bu karanlıktan nasıl çıkacağız?' diye soruyorlar." diye konuştu.

"Kötü duyguların karşısında umut biziz"

Fenerbahçe taraftarına umut mesajı veren Aziz Yıldırım, "Ancak unutmayın, bu kötü duyguların karşısında umut biziz. Cesaret ve cüret bizim karakterimizdir. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz." dedi.

Kulübün yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirten Yıldırım, "Bu dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağız. Fenerbahçe'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Bunu birlikte başaracağız. Biz olarak başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Camia içindeki ayrışmalara da değinen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'nin çeşitli gruplara bölünmüş gibi göründüğünü görüyoruz. Gruplar, klikler, küçük hesaplar ve sosyal medyadaki ayrıştırıcı yaklaşımlar camiamıza zarar veriyor. Oysa omuz omuza olacağız, yan yana duracağız. Kendi küllerimizden doğacak, Zümrüdüanka gibi yeniden yükselecek ve kanaryamızı zafere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Yeni nesiller için gelir kaynakları oluşturmak, kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yeniden öncü olmak ve 64 bin kişilik stadımızı hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

Fenerbahçe'nin dünya markası kimliğini güçlendireceklerini belirten Yıldırım, "Tüm bunların sonunda dünya markası Fenerbahçe'yi yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Yönetim kurulu aday listemde yer alan arkadaşlarımızın yedisi Ankara'dandır. Ankara'nın desteğini yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e şok suçlama: İlişkinizi öğrendiğimde...
Melo, Neymar’a Galatasaray forması hediye etti

Felipe Melo'nun Neymar'a hediye ettiği formaya bakın
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında

Yolcu otobüsünün önünü kesen eşkıyalara rekor para cezası

Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı