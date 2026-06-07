Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 13. kez başkanlığa seçildi
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım, 15. kez girdiği başkanlık seçiminde 13. kez başkan seçilerek sarı-lacivertlilerin 35. başkanı oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım, 15. kez girdiği başkanlık seçiminde 13. kez başkan seçildi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.
13. kez başkanlığa seçildi
Aziz Yıldırım, 15 kez girdiği Fenerbahçe seçimlerinde üst üste 12 kez başkan seçildi. 15 Şubat 1998'de rakibi Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçip ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, 14 Haziran 1998 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7'si tek aday olmak üzere girdiği 10 seçimde başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım cezaevindeyken tek aday olarak girdiği 20 Mayıs 2012'deki seçimde 5 bin 269 kongre üyesinin oyunu aldı.
Ali Koç'a karşı 2 kez kaybetti
Yıldırım, 3 Haziran 2018'de Ali Koç ile girdiği yarışta 4 bin 644 oy alarak seçimi kaybetti. Koç, bu seçimde 16 bin 92 üyenin oyuyla 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sona erdirmişti. Aziz Yıldırım bu tarihten 6 yıl sonra yeniden başkanlığa adaylığını koydu. Yıldırım, 9 Haziran 2024'te 10 bin 483 oy alırken, rakibi Ali Koç 16 bin 414 oyla yeniden başkan oldu. 73 yaşındaki iş insanı 2 yıl sonra girdiği seçimde bu kez galip gelen taraf oldu. Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında yaptığı Fenerbahçe Başkanlığı görevine yeniden geldi ve sarı-lacivertlilerin 35. başkanı oldu.
Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:
Ziya Songülen: 1907-1908
Ayetullah Bey: 1908-1909
Tevfik Haccar Taşçı: 1909-1910
Hakkı Saffet Tarı: 1910
Galip Kulaksızoğlu: 1910-1911
Osman Fuat Efendi: 1911-1912
Hamit Hüsnü Kayacan: 1912-1914
Hulusi Bey: 1914-1915
Sabri Toprak: 1915-1916, 1923-1924
Nazım Bey: 1916-1918
Nuri Sekizinci: 1918-1919
Ömer Faruk Efendi: 1920-1923
Nasuhi Baydar: 1924-1925
Ali Naci Karacan: 1926-1927
Muvaffak Menemencioğlu: 1928-1932
Sait Selahattin Cihanoğlu: 1932-1933
Hayri Celal Atamer: 1933-1934
Şükrü Saracoğlu: 1934-1950
Ali Muhiddin Hacıbekir: 1950-1952
Osman Kavrakoğlu: 1952-1953, 1954-1955
Bedii Yazıcı: 1953-1954
Zeki Rıza Sporel: 1955-1958
Agah Erozan: 1958-1960
Medeni Berk: 1960
Hasan Kamil Sporel: 1960-1961
Razi Trak: 1961-1962, 1980-1981
İsmet Uluğ: 1962-1966
Faruk Ilgaz: 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
Emin Cankurtaran: 1974-1976
Ali Şen: 1981-1983, 1994-1998
Fikret Arıcan: 1984-1986
Tahsin Kaya: 1986-1989
Metin Aşık: 1989-1993
Güven Sazak: 1993-1994
Hasan Özaydın: 1994
Aziz Yıldırım: 1998-2018
Ali Koç: 2018-2025
Sadettin Saran: 2025-2026 - İSTANBUL