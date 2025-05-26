Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor Finalde Hayal Kırıklığı Yaşadı

Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor Finalde Hayal Kırıklığı Yaşadı
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3'üncü Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor, Play-Off finalinde kaybederek hedefledikleri 2'nci Lig'e yükselmeyi başaramadı. Ayvalıkgücü, Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1, Balıkesirspor ise Muşspor'a 2-0 mağlup oldu.

AYVALIK,

3'üncü Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor aynı sezon içinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşayıp 2'nci Lig'e çıkma hedefine ulaşamadı. Ligde 3'üncü Grup'ta son haftalara liderlik koltuğunda giren Ayvalıkgücü kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği son maçta evinde Pazarspor'la dramatik bir şekilde 1-1 berabere kalarak kupayı Aliağa Futbol'a kaptırdı. Yoluna Play-Off'tan devam edip grup ikincisi olarak direkt grup finaline kalan Ayvalıkgücü, Küçükcekmece Sinopspor'u eşleşmede ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşı uzatmada 4-1 kazanarak finalist oldu.

Finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'la Park Antalya Stadı'nda karşılaşan Ayvalıkgücü, rakibine 3-1 mağlup olup 2'nci Lig'i yine ıskaladı. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü sezon Play-Off'tan eli boş döndü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki yüzyılın en büyük deprem felaketlerinde tesisleri yıkılıp 5 futbolcusunu kaybeden İstiklalspor, bu yıl ilk kez yer aldığı 3'üncü Lig'den tek sezonda 2'nci Lig'e çıkmayı başardı.

BALIKESİR'DE FİNAL KABUSU

Balıkesir iki takımıyla birden 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen final kabusu yaşadı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, Adana'daki finalde cumartesi günü Muşspor'a 2-0 yenilerek havlu attı. Üst üste üçüncü sezon da 3'üncü Lig'de kalan Bal-Kes, takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin 11 yıl sonra kupa hedefine ulaşamadı. Balıkesirspor'dan 1 gün sonra Ayvalıkgücü Belediyespor da Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenildi. Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, 1'inci Lig'de 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük'le Süper Lig hedefi için finale çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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