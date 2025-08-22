Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız orta saha futbolcusu Mario Lemina için birçok kulübün menajeriyle iletişime geçtiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.

'KONUŞMAYI BIRAKIN, GALATASARAY'DAYIM'

Gabonlu orta saha sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Galatasaray'da kalacağını dile getirdi. Lemina yaptığı paylaşımda, "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına dek sözleşmesi olan Lemina, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.