Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
Haber Videosu

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, geleceğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı." dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız orta saha futbolcusu Mario Lemina için birçok kulübün menajeriyle iletişime geçtiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer iddiaları sonrası sessizliğini bozdu.

'KONUŞMAYI BIRAKIN, GALATASARAY'DAYIM'

Gabonlu orta saha sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Galatasaray'da kalacağını dile getirdi. Lemina yaptığı paylaşımda, "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına dek sözleşmesi olan Lemina, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de paniğe sebep oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.