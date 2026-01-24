Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
Uzun süre sahalardan uzak kalan ve son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek. Yaklaşık 6 aydır resmi maça çıkmayan Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekiplerinden Al-Ittifaq ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Ittifaq Kulübü, Balotelli'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Balotelli, Genoa'da 6 resmi maçta görev almış ancak gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
- Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımı Al-Ittifaq ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Mario Balotelli, son olarak Genoa'da 6 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
- Mario Balotelli, sezon başında Genoa'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 6 aydır kulüpsüzdü.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Mario Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı. Son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE İMZA ATTI
Türkiye'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, sezon başında Genoa'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalmıştı. Yaklaşık 6 aydır resmi maça çıkmayan 35 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekiplerinden Al-Ittifaq ile anlaşmaya vardı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Al-Ittifaq Kulübü, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
GENOA PERFORMANSI
Balotelli, son olarak forma giydiği Genoa'da 6 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.