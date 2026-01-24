Haberler

Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süre sahalardan uzak kalan ve son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek. Yaklaşık 6 aydır resmi maça çıkmayan Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekiplerinden Al-Ittifaq ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Ittifaq Kulübü, Balotelli'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Balotelli, Genoa'da 6 resmi maçta görev almış ancak gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

  • Mario Balotelli, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımı Al-Ittifaq ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Mario Balotelli, son olarak Genoa'da 6 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
  • Mario Balotelli, sezon başında Genoa'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 6 aydır kulüpsüzdü.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Mario Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı. Son olarak Genoa forması giyen İtalyan futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE İMZA ATTI

Türkiye'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, sezon başında Genoa'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalmıştı. Yaklaşık 6 aydır resmi maça çıkmayan 35 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig ekiplerinden Al-Ittifaq ile anlaşmaya vardı.

Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

2 YILLIK SÖZLEŞME

Al-Ittifaq Kulübü, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

GENOA PERFORMANSI

Balotelli, son olarak forma giydiği Genoa'da 6 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte yeni adresi
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Ortalığı karıştıran İran bahsi! Meblağ dudak uçuklattı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte yeni adresi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı