Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Seçim Sürecini Değerlendirdi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde yapılan başkanlık seçimlerinde son güne kadar iki adayın da seviyeyi düşürmediğini belirterek, "Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde futbolculuk kariyerinde birçok başarıya ulaşan ve iki farklı dönemde futbol A takımı teknik direktörlüğü görevinde bulunan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Kocaman, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçimlerin hayırlı olmasın temennisinde bulunan Aykut Kocaman, "Kazanan taraf düşündükleri ortamı bulsun. Bizimkisi tutku mesleği. 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünya. Biraz ayrı kalmam bıraktığım anlamına gelmiyordu. Bunu söylemiştim. Hayat nereye doğru gidecek bilmiyoruz. Sadettin Bey'in açıklamasına yazılı açıklamayla devam etmiştim. Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, orada devam etme amacındayım. Şimdilik buralarda yüzüyorum" diye konuştu.

"Son 3 yıl antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı"

Fenerbahçe'nin futbol takımıyla ilgili görüşlerini aktaran Kocaman, " Fenerbahçe'nin durumunu saha içi ve saha dışı olarak ayırmak lazım. Saha dışı sadece bu dönemin durumu değil. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye fiilen yapılan bir darbeyle başladı bu süreç. Çok da ağır günler geçti. Saha içine geldiğimiz zaman, son 3 senedir senedir kuvvetli kadrolar var. Fenerbahçe tarihinin en pahalı ve kaliteli kadroları. Saha içinde her zaman işler bu kalite orantısıyla belli olmayabiliyor. Burada sadece oyuncu ve antrenörleri suçlamamak gerekiyor. 18 yaşında başladım bu mesleğe, bu sene 41. senem. Başarı olduğunda, benim içinde bulunduğum kadrolarda başardıklarımızda dahil aslan payı başkan ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenör ve seçimlerine saygı duyarlar. Sonrasında antrenör ve oyuncu olarak devam eder. Ülkemizde ise tam tersi olur. Bir çalışan olarak başarıda aslan payını yönetime veriyorsak, başarısızlıkta da yönetimlerin ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin son 7 sezonunun ilk 3-4 yılında kadrolarında zafiyet vardı. Kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Ama son 3 yıl antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu dönemlerde de yöneticilerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici oluyor. Saha içindeki problemlerin başında da bu rollerde eksiklik olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik açıklaması

Aykut Kocaman, birlik-beraberlik kavramıyla ilgili iki başkan adayının söylemlerine yönelik şunları söyledi:

"Birlik ve beraberlik, sadece Fenerbançe'de değil, ülkemizde de çok kullanılan bir kavram. Yönetimlerin yapması gereken doğru davranışlar ve adil davranışlar. Liyakatli davranışlar, muhalif olanları bile o grubun içinde onları pozitif tutan durum oluyor. Dışlamak çok kolay, yönetimlerin direkt yaptığı bir şey. Buna çok dikkat etmek gerek. Ülkemizde artık hainlik mertebesine kadar gelen acayip şeyleri yapmamak daha doğru. Birlik ve bütünlük isteniyorsa önce bundan vazgeçip adil davranışlarla bunun kurulması daha mümkün."

"İki başkan da seviyeyi düşürmedi"

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçim süreciyle ilgili sorulan soruya 60 yaşındaki teknik adam, "Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmedi. Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Tuhaf bir durum olarak söylemiştim daha önce. Kişiselleştirmek istemiyorum. Ama seçenek dahi olamamak tuhaf. Bu durumu oluşturanların yanıtlaması lazım. 40 yıldır piyasanın içindeyim. Ne kadar eksiklerim var, ne kadar fazlalarım var zaten biliniyor" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım"

Hiç kimsenin veya grubun adamı olmadığını vurgulayan Kocaman,, "Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Hiç kimsenin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı, olmayacağımı belirttim. Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan bütün koşullarla gireceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL