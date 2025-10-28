Haberler

Aykut Aydın: Futbol bahisi oynayan hakemlerin hakemlikleri biter

Güncelleme:
D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın, Haberler.com ekranlarında Türk futbolundaki bahis skandalını değerlendirdi. "Bu süreç manipülasyona çok müsait" diyen Aydın, "Futbol bahisi oynayan hakemlerin hakemlikleri biter" ifadeleriyle net bir duruş sergiledi. Ayrıca, "Her yabancı hakem bu işi çözecek kalitede değil" sözleriyle dikkat çekti.

"HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANMALI, FUTBOLUN GÜVENİLİRLİĞİ KORUNMALI"

Aykut Aydın, yaşanan sürecin yalnızca futbolcuları değil, hakemleri de ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Hakemlerin oyunculardan bağımsız olarak oyunu manipüle edebileceği durumlar var" dedi. Kamuoyunun rahatlaması için isimlerin net bir şekilde açıklanması gerektiğini ifade eden Aydın, "Hakemlerin isimlerinin kamuoyuna duyurulması futbolun güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de maçların devam etmesi için yeterli sayıda hakem bulunduğunu da belirten Aydın, "Liglerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli kadro mevcut. En geç perşembe günü bu iş netliğe kavuşacaktır" dedi.

"YABANCI HAKEM ÇÖZÜM DEĞİL, KENDİ HAKEMLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Son dönemde gündeme gelen "yabancı hakem" tartışmalarına da değinen Aydın, her yabancı hakemin kaliteli olmadığını belirterek, "Her yabancı hakem bu işi çözecek kalitede değil" dedi. Türk futbolunun kendi hakemlerine güvenmesi gerektiğini savunan Aydın, "Alt seviye yabancı hakem getirmek yerine kendi hakemlerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini belirten Aydın, "Futbol bahisi oynayan hakemlerin hakemlikleri biter" diyerek sözlerini noktaladı.



