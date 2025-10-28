Aykut Aydın: Futbol bahisi oynayan hakemlerin hakemlikleri biter

"HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANMALI, FUTBOLUN GÜVENİLİRLİĞİ KORUNMALI"

Aykut Aydın, yaşanan sürecin yalnızca futbolcuları değil, hakemleri de ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Hakemlerin oyunculardan bağımsız olarak oyunu manipüle edebileceği durumlar var" dedi. Kamuoyunun rahatlaması için isimlerin net bir şekilde açıklanması gerektiğini ifade eden Aydın, "Hakemlerin isimlerinin kamuoyuna duyurulması futbolun güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de maçların devam etmesi için yeterli sayıda hakem bulunduğunu da belirten Aydın, "Liglerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli kadro mevcut. En geç perşembe günü bu iş netliğe kavuşacaktır" dedi.

"YABANCI HAKEM ÇÖZÜM DEĞİL, KENDİ HAKEMLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Son dönemde gündeme gelen "yabancı hakem" tartışmalarına da değinen Aydın, her yabancı hakemin kaliteli olmadığını belirterek, "Her yabancı hakem bu işi çözecek kalitede değil" dedi. Türk futbolunun kendi hakemlerine güvenmesi gerektiğini savunan Aydın, "Alt seviye yabancı hakem getirmek yerine kendi hakemlerimize sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini belirten Aydın, "Futbol bahisi oynayan hakemlerin hakemlikleri biter" diyerek sözlerini noktaladı.