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Aydınlı Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Aydınlı Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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Türkiye'de şampiyon olarak taçlanan Aydınlı taekwondo sporcuları Elifnaz Köseoğlu, Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, milli takım kadrosuna seçilerek Estonya'da düzenlenecek Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye şampiyonu olan Aydınlı sporcular; Elifnaz Köseoğlu, Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş milli takım kadrosuna seçilirken, başarılı sporcular Türkiye'yi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler.

Ocak ve Mart aylarında düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonalarında başarıya imza atan Aydınlı sporcular Elifnaz Köseoğlu, Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, Türkiye şampiyonu olarak taçlandı. Bu üstün başarılarının ardından milli takım kadrosuna seçilen sporcular Estonya'da düzenlenecek Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Taekwondo Aydın İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı, sporcuların başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydınlı şampiyonlarımızı artık tüm Türkiye tanıyor. Şimdi sıra dünyanın tanımasında! Sporcularımız, antrenörleri Ege Gezgin ve Denizhan Gezgin'in gözetiminde büyük bir azimle çalışıyor. Estonya'da da bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Şampiyona öncesi yoğun bir antreman programına giren milli sporcular, Avrupa'da da altın madalya kazanarak Türk taekwondosunun gücünü bir kez daha göstermeyi hedeflediklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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