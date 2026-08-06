Haberler

Aydınlı milli atlet Koray Uygun, U20 Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Aydınlı milli atlet Koray Uygun, U20 Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydınlı rekortmen milli atlet Koray Uygun, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek. Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan sporcu, 7 Ağustos'ta yapılacak seçme yarışında yarı final bileti için koşacak. Antrenörü ve babası Burak Uygun, hedeflerinin madalya ile dönmek olduğunu belirtti.

Aydınlı rekortmen milli atlet Koray Uygun, ABD'de düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Aydınlı rekortmen milli sporcu Koray Uygun, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla piste çıkmaya hazırlanıyor. 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek olan Koray Uygun, 110 metre engelli branşında mücadele edecek. Dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer alan milli atlet, 7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak seçme yarışında yarı final bileti için koşacak. Bugüne kadar kırdığı Türkiye rekorları ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Koray Uygun, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli madalya umutları arasında gösteriliyor.

"Hedefimiz madalya ile dönmek"

Koray Uygun'un antrenörü ve aynı zamanda babası Burak Uygun, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada hedeflerinin önce seçme yarışını başarıyla geçerek yarı finale yükselmek olduğunu belirtti. Burak Uygun, "İlk hedefimiz, dünyanın en hızlı sporcularının mücadele edeceği seçme yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale sorunsuz bir şekilde yükselmek. Ardından finalde en iyi performansımızı ortaya koyup ülkemize ve Aydın'ımıza madalya kazandırmak için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti

Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti
Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da bir kadın alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Bunu kimse tahmin edemezdi

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...