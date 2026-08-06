Aydınlı milli atlet Koray Uygun, U20 Dünya Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Aydınlı rekortmen milli atlet Koray Uygun, ABD'de düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Aydınlı rekortmen milli sporcu Koray Uygun, ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla piste çıkmaya hazırlanıyor. 5-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek olan Koray Uygun, 110 metre engelli branşında mücadele edecek. Dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer alan milli atlet, 7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak seçme yarışında yarı final bileti için koşacak. Bugüne kadar kırdığı Türkiye rekorları ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Koray Uygun, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli madalya umutları arasında gösteriliyor.

"Hedefimiz madalya ile dönmek"

Koray Uygun'un antrenörü ve aynı zamanda babası Burak Uygun, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada hedeflerinin önce seçme yarışını başarıyla geçerek yarı finale yükselmek olduğunu belirtti. Burak Uygun, "İlk hedefimiz, dünyanın en hızlı sporcularının mücadele edeceği seçme yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale sorunsuz bir şekilde yükselmek. Ardından finalde en iyi performansımızı ortaya koyup ülkemize ve Aydın'ımıza madalya kazandırmak için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı