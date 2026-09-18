Haberler

Aydınlı hemsball sporcularından Türkiye Şampiyonası’nda 24 madalya ve 7 kupa

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydınlı hemsball sporcularından Türkiye Şampiyonası’nda 24 madalya ve 7 kupa
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’da düzenlenen 3. Gençler-Büyükler Ferdi-Çiftler Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş ve kategorilerde elde ettikleri derecelerle Aydın’ı başarıyla temsil etti.

Muğla'da düzenlenen 3. Gençler-Büyükler Ferdi-Çiftler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş ve kategorilerde elde ettikleri derecelerle Aydın'ı başarıyla temsil etti.

10-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Aydınlı sporcular, ferdi ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları toplam 24 madalya ve 7 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ferdi müsabakalarda Genç Kızlar-B kategorisinde Elif Kaya, Genç Kızlar-A kategorisinde Ecrin Sena Devran, Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay ikinci oldu. Berçe Ece Onay ile Fatmagül Akbulut Büyük Kızlar kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti. Genç Erkekler-A kategorisinde Mesut Balcı ikinci, Kemal Doruk Baykara birinci olurken, Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Güvenç Türkiye üçüncüsü oldu.

Çiftler müsabakalarında da Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti. Genç Kızlar-B kategorisinde Tusem Balcı ve Elif Kaya Türkiye ikincisi, Genç Kızlar-A kategorisinde Emine Ebrar Altınbaş ve Ecrin Sena Devran Türkiye dördüncüsü oldu. Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Fatma Gül Akbulut ve Ece Berçe Onay Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler kategorisinde ise Genç Erkekler-B'de Emir Balın ve Harun Hekimoğlu Türkiye birincisi, Genç Erkekler-A'da Mesut Balcı, Doruk Baykara ve Demir Kıvanç Keskin Türkiye ikincisi oldu. Büyük Erkekler kategorisinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün birinci takımı Lütfi Hıdış ve Efe Güvenç ile Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Yiğit Güvenç ve Mehmet Can Özdem'den oluşan ikinci takım Türkiye dördüncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörler tebrik edildi. Açıklamada, kazanılan 24 madalya ve 7 kupanın sporcuların azmi, disiplinli çalışmaları ve takım ruhunun göstergesi olduğu belirtilerek, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Hamarat’tan ihracatçı ve tüccarlara fındık fiyatı çağrısı: Üreticinin emeğini gözetin

Ak Partili isimden ihracatçı ve tüccarlara net çağrı! "Emeği gözetin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu