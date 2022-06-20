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Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydınlı Elifnaz, Türkiye'yi temsil edecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonu olarak dönerken, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonu olarak dönerken, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı gururlandırdı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 2 bin 600 sporcu katılım sağlarken, Elifnaz şampiyonada açık ara üstün bir mücadele örneği gösterdi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sonunda Aydınlı genç sporcu, 59 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuyu tebrik ederken konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Taekwondo Şampiyonu Elifnaz. Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 59 kilogramda sporcumuz Elifnaz Köseoğlu Türkiye Şampiyonu olarak Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye gençlik Aydın Spor Haberler

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