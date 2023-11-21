Aydın Sultanhisar'da Spor Salonu İnşa Ediliyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçenin spor ve gençlik alanındaki gelişimine destek olmak amacıyla spor salonu inşa ediliyor. Yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle donatılacak olan spor salonu projesi, en kısa zamanda sporseverlere ve gençlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçenin spor ve gençlik alanındaki gelişimine destek olmak amacıyla spor salonu inşa ediliyor. Yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle donatılacak olan spor salonu projesi, en kısa zamanda sporseverlere ve gençlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sultanhisar ilçesinde yapımı süren spor salonu nitelikli eğitmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu sayede gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi planlanırken, yeteneklerini geliştirecek ve sporun olumlu etkilerini deneyimleyecekler. Ayrıca, ilçedeki spor kulüpleri ve amatör sporcular için de modern imkanlar sunacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sultanhisar halkının ve gençlerin spor alanında daha fazla imkana erişimini sağlamak için bu projeyi büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Sporun birleştirici gücü ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasındaki önemi göz önünde bulundurarak, en kısa zamanda açılışını yapacağımız spor salonumuzla ilçemize değer katmayı amaçlıyoruz. Bu proje, gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan tanıyacak. Sultanhisar için bu önemli adımın hayata geçmesine az kaldı ve heyecanla bekliyoruz. Bu tesis, gençlerimizin ve spor tutkunlarının bir araya gelip, çeşitli spor dallarında faaliyet gösterebilecekleri modern bir merkez olacak" denildi. - AYDIN