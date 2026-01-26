Aydınlı sporcular İstanbul'dan başarıyla döndü

İstanbul'da düzenlenen U-20 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular başarılarıyla dikkat çekti.

Şampiyonada 60 metre engelli branşında yarışan sporcu Koray Uygun, 7,84'lük derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. U-20 kategorisinde 7,78 olan Türkiye rekoruna oldukça yaklaşan Uygun, performansıyla dikkat çekti.

Aynı şampiyonada 60 metre engelli branşında mücadele eden Öykü Ceylin Tekdal, 8,75'lik ilk derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada yer alan bir diğer sporcu Sude Naz Bayar ise 60 metre yarışında 7,70'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bayar, 200 metre yarışında da 25,31'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı. Bayar, bir üst kategoride yarışmasına rağmen her iki branşta da zirvede yer aldı. - AYDIN