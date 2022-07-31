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Aydın haberi | Nazilli Belediyespor moral depoladı

Aydın haberi | Nazilli Belediyespor moral depoladı

Gelen Aydın haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor, Turgutluspor ve Fethiyespor'la oynadığı hazırlık maçları ile birlikte ilk etap kamp programını tamamladı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Eşin Group Nazilli Belediyespor, Turgutluspor ve Fethiyespor'la oynadığı hazırlık maçları ile birlikte ilk etap kamp programını tamamladı. Nazilli Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve futbolculara başarılı geçen ilk kamp dönemi jesti olarak Fethiye'de tekne gezisi turu ayarlayarak Ege'nin en güzel koylarında moral depolamalarını sağladı. Fethiyespor ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası Nazilli'ye dönmeyerek Fethiye'de konaklayan Nazilli, kafile olarak tekne turuna çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular tekne turunda göbek atarak eğlenirken, suya balıklama atlamadaki yeteneklerini de sergiledi.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Fethiyespor Nazilli Spor Haberler

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