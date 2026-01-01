Aydın'da yeni yıla yeni statlar

EGE futbolunun önemli merkezlerinden Aydın yeni yılda yeni statlara kavuşacak. Kentte daha önce çürük oldukları için yıkılan iki tarihi statta çalışmalar son aşamaya geldi. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun yıkılmasıyla yerine inşa edilen 6 bin kişilik modern statta tribünler ve çim serimi tamamlandı. Yeni stadyum, uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olarak donatılacak. 30 metre yüksekliğinde dört adet aydınlatma direği ve LED projektörler, gece maçları ve etkinlikler için modern bir atmosfer sunacak. Seyir locaları, protokol ve basın tribünü, toplantı salonları, doping kontrol odaları, ilk yardım ve sağlık birimleri, engelli dostu alanlar ve şok havuzları gibi donanımlarıyla sporculara ve izleyicilere üst düzey bir deneyim sunacak.

Söke'de yıkılan eski stadın yerine yapımına 2024 yılı başlarında başlanan Söke Spor Kompleksi projesi de son aşamaya geldi. Söke Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, tamamlandığında hem profesyonel hem amatör sporculara hizmet verecek. Komplekste 3 bin seyirci kapasiteli stadın yanı sıra bin kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi de yer alacak. Tribünleri ve sahası tamamlanan uluslararası standartlara uygun, aydınlatmalı stadyumun çevresinde 6 kulvarlı atletizm pisti de olacak. Söke'nin yeni stadının 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şubat ayında oynanacak Söke 1970 SK-Altay maçında açılması planlanıyor. Bu sezon iç saha maçlarını Didim'de oynamak zorunda kalan Söke ekibi yeni stadın açılmasıyla ikinci yarıdan itibaren ilçeye dönecek.