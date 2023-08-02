Aydın'da Paşaköy Halı Sahasında Işıklandırma Çalışmaları Tamamlandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan Paşaköy halı sahasında ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sahanın geleceğin sporcularını ağırlamaya hazır olduğu belirtildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan Paşaköy halı sahasında ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Aydın'da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla il genelindeki spor altyapısı, güçlendirilmeye devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bir yandan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin rahatlıkla yapılabileceği modern spor tesisleri ve alanlarının yapımı da aralıksız devam ederken, Yenipazar ilçesinde hizmet vermeye başlayan Paşaköy halı sahasında ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar hakkında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yenipazar Paşaköy halı sahamızın ışıklandırması yapıldı. Atölye ustalarımızın el emeği, Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yurt personelimizin çabalarıyla gençlerimize ışık saçıyoruz. Sahamız, geleceğin sporcularını ağırlamaya hazır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN