Aydın'da otobüs kazalarının önlenmesi için denetim noktası kuruldu
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında denetim noktası oluşturdu. Polis ekipleri, şehirler arası yolcu ve tur otobüslerinde emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu.
Aydın'da otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla oluşturulan denetim noktasında polis ekipleri otobüsleri denetledi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge yayımladı.
Bu kapsamda Aydın-Denizli kara yolunda denetim noktası kuruldu.
Ekipler, denetledikleri şehirler arası yolcu ve tur otobüslerinde, şoför ve vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.