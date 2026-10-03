Haberler

Aydın'da 4 bin kişilik spor salonu ile eğitim merkezi yapılıyor, Vali Varol inceledi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da 4 bin kişilik spor salonu ile eğitim merkezi yapılıyor, Vali Varol inceledi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da yapımı devam eden 4 bin kişilik Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Vali Dr. Osman Varol şantiyede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı; komplekste 65 yataklı merkez, atış poligonu, tırmanma duvarı ve antrenman salonları yer alacak.

Aydın'da yapımı devam eden 4 bin kişilik spor salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürerken, Vali Dr. Osman Varol şantiyede inceleme yaparak son durum hakkında bilgi aldı.

Aydın'da yapımı devam eden 4 bin kişilik Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Kompleks, 65 yataklı sporcu eğitim merkezinin yanı sıra atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman ve fitness salonlarıyla kente kapsamlı bir spor altyapısı kazandıracak. Aydın'da spor alanındaki yatırımlar kapsamında yapımı sürdürülen 4 Bin Kişilik Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Projede 4 bin kişilik spor salonunun yanı sıra sporcuların eğitim, konaklama ve antrenman ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlar bulunuyor. Kompleks bünyesinde 65 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi, atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman salonları ve fitness salonları yer alacak. Tesisin tamamlanmasıyla farklı branşlarda spor yapan sporcular için kapsamlı bir kullanım alanı oluşturulması planlanıyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı devam eden spor kompleksi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Varol, devam eden imalatları yerinde inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Oğlunu öldürdükten sonra eski eşinin yanına gidip ağlayarak yara merhemi istemiş

Cani baba, oğlunu öldürdükten sonra eve gelip bunları söylemiş
Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke