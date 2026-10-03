Aydın'da 4 bin kişilik spor salonu ile eğitim merkezi yapılıyor, Vali Varol inceledi.

Aydın'da yapımı devam eden 4 bin kişilik spor salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürerken, Vali Dr. Osman Varol şantiyede inceleme yaparak son durum hakkında bilgi aldı.

Aydın'da yapımı devam eden 4 bin kişilik Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Kompleks, 65 yataklı sporcu eğitim merkezinin yanı sıra atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman ve fitness salonlarıyla kente kapsamlı bir spor altyapısı kazandıracak. Aydın'da spor alanındaki yatırımlar kapsamında yapımı sürdürülen 4 Bin Kişilik Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Projede 4 bin kişilik spor salonunun yanı sıra sporcuların eğitim, konaklama ve antrenman ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlar bulunuyor. Kompleks bünyesinde 65 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi, atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman salonları ve fitness salonları yer alacak. Tesisin tamamlanmasıyla farklı branşlarda spor yapan sporcular için kapsamlı bir kullanım alanı oluşturulması planlanıyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı devam eden spor kompleksi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Varol, devam eden imalatları yerinde inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı