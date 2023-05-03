Aydın'da 250 amatör spor kulübüne 6 milyonluk destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Aydın'da faaliyet gösteren 250 amatör spor kulübüne 6 milyon TL değerinde nakdi ve ayni yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'de eşzamanlı olarak Aydın'da da spor kulüplerine destek hedefiyle Ayni ve Nakdi Yardım Töreni düzenlendi. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, video konferans aracılığıyla bağlanarak amatör spor kulüplerine desteklerin her zaman devam edeceğini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan destek çerçevesinde Aydın'da bulunan 250 amatör spor kulübüne toplamda 6 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Çocuklarımıza ve gençlerimize sporda işbirliği, paylaşma ve takım ruhu, gibi değerler katan, kar amacı gütmeyen, para ödülü olmayan sadece amatör ruhla yapılan ve bu nedenle de sporda büyük başarılarla sonuçlanan amatör sporun önemi büyüktür. Amatör sporun öneminin farkındayız. Bu sebeple de amatör spor branşlarına dikkat çekmek, tanıtmak, spor kulüplerine ve antrenörlerimize maddi manevi destek sağlamak öncelikli çalışmalarımız arasındadır. Spor kulüplerimize malzeme desteğimizi de bu hafta içinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca 17 ilçede sporu desteklemek adına yeni spor tesislerinin temellerini attık, bir kısmı faaliyete başladı bir kısmı en kısa sürede sporcularımıza ve vatandaşlara hizmet verecek duruma gelecek. Tesis kazandırma konusunda ki çabalarımız ve gayretlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Amatör ruhla yapılan sporu desteklemek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızca, Aydın Valiliğimizce ilimizde faaliyet gösteren 250 spor kulübümüze ayni ve nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Törende bulunan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan ise amatör sporun desteklenmesinin önemine dikkat çekerek yardımlar konusunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Aydın Valiliği olarak 800 bin TL kaynak aktarıyoruz"

Konuşmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapılan spor yatırımlarını anlatan Vali Hüseyin Aksoy, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek "İlimizde amatör spor kulüpleri oldukça yaygın ve güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Özveriyle çalışan kıt kanaat imkanlarıyla önemli işler yapan amatör spor kulüplerimize bizler de elimizden gelen desteği sunmaya gayret ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın özellikle bugün bizimle paylaştığı bu desteklere biz de Aydın Valiliği olarak yaklaşık 800 bin lira bir kaynak aktararak elimizden geldiğince amatör spor kulüplerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlar edinmemesi adına amatör spor kulüplerimizin ortaya koyduğu gayreti önemsiyoruz. Bu bakımdan gayretli çalışmaları takdirle anıyoruz. Buralardan yetişen sporcularımız da ulusal ve uluslararası başarılara imza atacak. Son 2 yıldır Aydın'da sporun daha iyi noktaya gelmesinde çok önemli çalışmalar ortaya kondu. Bu çalışmalarda Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri, sembolik olarak hazırlanan destek çekini amatör spor kulüplerin başkanlarına takdim etti. - AYDIN