Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı için dev ekran kuracak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çıkacağı final maçı için kent meydanına dev ekran kuracak. Aydınlılar, Filenin Sultanları için tek yürek olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çıkacağı final maçı için kent meydanına dev ekran kuracak. Aydınlılar, Filenin Sultanları için tek yürek olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarın final maçında Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Sultanların final heyecanına ortak olmak için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kuracak. Aydınlılar kurulacak olan dev ekranda final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek olacak.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "CEV Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 Eylül Pazar günü saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda kuracağımız dev ekranda Sırbistan ile oynayacağımız maçı izlemeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN