Aydın Bölgesi Hakemleri Klasman Atladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Klasmanları Belirleme Yöntemi ve Sınav Takvimi faaliyetleri kapsamında Bölgeselden C Kursuna davet edilen hakem ve gözlemcilerin listesi açıkladı. Listede yer alan Aydın bölgesi hakemlerinden Kaan Kara, Erkan Akbak ve Anıl Çiftçi, MHK tarafından yapılan sınav ve mülakatlardan geçti. İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan sınavda İngilizce, görüntü ve kural sınavlarının yanı sıra yağ kilo ölçümleri, psikolojik sınavlar ve atletik testlerden geçen Aydınlı üç hakem, sınavları başarıyla atlatıp mülakatı da geçerek profesyonel lig hakemi oldu. MHK tarafından klasman atlayan hakemler arasında açıklanan Kaan Kara, C Klasman Hakemliğine, Erkan Akbak ve Anıl Çiftçi C Klasman Yardımcı Hakemliğine yükseldi. Aydınlı üç isim, 3. ve 2. Lig maçlarında görev yapacak.

Aydın bölgesi hakemlerinden olan Okan Yılmaz, il hakemliğinden bölgesel hakem klasmanına, Recep Durmazoğlu, Ali Yağız Uysal, İbrahim Uyar ve Nusret Kabasakal, il hakemliğinden bölgesel yardımcı hakem klasmanına, Cemre Akın ise il hakemliğinden, kadın bölgesel yardımcı hakem klasmanına yükselen isimler oldu. Aydın hakem camiasında bölgesel ve profesyonel lig klasmanındaki hakemlerin sayısının artması ise spor camiasında sevinçlekarşılandı.