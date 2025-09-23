Aydın Ayhan Güney: 'Salomon Cappadocia Ultra Trail'i dünya markası haline getirdik'

Türkiye'nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12. kez düzenlenecek. Aydın Ayhan Güney, "Kapadokya'da böyle bir yarış başlattıktan sonra şansımıza Salomon gelecek gördü. Bizim için önemli olan şuydu; dünya markaları var, her ülke kendi markasını çıkarıyor ve dışarıya pazarlıyor. Türkiye'den bir organizasyonu dünya markası haline getirdik" dedi.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 10. kez düzenlenecek ve 119K, 63K, 38K ve 14K parkurlarında koşulacak. 17-19 Ekim 2025 tarihlerindeki organizasyon, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında konuk edecek.

Salomon'un 10. kez isim sponsorluğunda koşulacak Cappadocia Ultra Trail öncesinde Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Merkez Ofiste basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aydın Ayhan Güney: "Dünya markası haline getirdik"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Kapadokya'da böyle bir yarış başlattıktan sonra şansımıza Salomon gelecek gördü. 10 yıl önce isim sponsorumuz oldu ki 5 yıl daha sözleşme imzalayacağız. Bizim için önemli olan şuydu; dünya markaları var, her ülke kendi markasını çıkarıyor ve dışarıya pazarlıyor. Türkiye'den bir organizasyonu dünya markası haline getirdik. Biz bağımsız olarak kendi organizasyonumuz ve sponsorlarımız ile dünya markası haline geldik. Son 12 yılda sürdürülebilirliği iyi kullandık. Bundan sonra da devam edecektir. Biz organizasyonu büyütürken Türkiye'de de patika yarışları çok arttı. Yabancı markaların da ilgisini çekti. MDS dediğimiz dünyanın en eski ve en güçlü organizasyonu Türkiye'de, Kapadokya'da yapılıyor. Gelecek yıl da ülkemize büyük organizasyonlar gelecek. Biz başladığımızda 2 yarış vardı, şu anda 60-70 ultra traile çıktı. Bu kadar yarışı ayakta tutacak sporcu da sağlanmış durumda. Bu yıl 12.'sini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bölgenin yapısını da düşünmemiz lazım"

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de üst sporcu limitinin 3 bin olduğunu hatırlatan Aydın Ayhan Güney, "Bu limiti belirlerken birçok kriterimiz var. 3 bin sporcu olarak değerlendirmemek lazım, bu 6-7 bin kişiye ulaşıyor. Bunu düşünürken alt yapıyı da düşünmemiz gerekiyor. Kapadokya turistik bir bölge. Biz bunu büyütürsek normal akışındaki turizm etkileniyor. Bölgenin yapısını da düşünmemiz lazım. Katılımcı sayıları aslında birçok şeye bağlı. Bu sene katılımı en fazla olumsuz yönde etkileyen şey maliyetler. Seyahat maliyetleri çok fazla arttığı için yerli ve yabancı birçok sporcuya pahalı geliyor. Katılım ücretleri standart kalıyor ama otel, uçak, yeme ve içme derken geçtiğimiz senelerden daha fazla bir ödeme çıkıyor. Çevrenizde bir politik sıkıntı varsa o da etkileyebiliyor. Turizmle aynı şekilde devam eden organizasyonlar. Turizm nasıl etkileniyorsa koşuların da etkilenmesi aynı durumda. Eğer yükseltmek istersek bir gün yapıyı komple değiştirmemiz gerekiyor. Bu sene yoğun talep üzerine 14K parkurunu ekledik. Bu yarışı da 17 Ekim Cuma günü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Bölgeye çok ciddi katkısı var"

Aydın Ayhan Güney, iyi bir organizasyonun yerelde kamu desteği gerektirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Halk sahiplenirse de markalaşıyor. Ürgüp'teki esnaf 4 gözle organizasyon tarihini bekliyor. Tabii ki bölgeye çok ciddi bir katkısı var. Geçen seneki organizasyonun toplamda 150 milyon TL katma değer sağladı. Oteller, yemekler, balonlar derken ayrı bir katma değer oluyor. Pandemide özellikle bölgeyi kurtaran organizasyona imza attık. Sıkıntılı dönemler de oluyor; bölge çok doluysa sporcular yer bulmakta zorlanıyor, etrafa yayılıyorlar. Çevre iller ve ilçelere de katkısı oluyor."

Resmi kurumların izin aşamasında yer aldığını ifade eden Aydın Ayhan Güney, "Atletizm Federasyonu da o aşamada yer alıyor. Yeni federasyon şöyle bir karar aldı sezon ortasında; sporcu başına 150 TL alıyor. Mecburen her sporcu adına bu rakamı ödemek zorundasınız. Bir de bu durum kayıtlar açıldıktan sonra oldu. 2-3 gözetmen gönderiyor bu denetim de iyi oluyor." dedi.

Atilla Kuduoğlu: "Çok büyük mesafe katettik"

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, "Bizim için çok önemli ve anlamlı. 10 yıl evvel çok küçük bir ekiple başladığımız bir organizasyondu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı spor organizasyonlarından bir tanesi. Temel nedeni de 10 yılı aşkın süredir pandemiye rağmen devamlılık sağlaması. Sponsor ile organizasyonun bir birlikteliği söz konusu ve çok güzel bir birliktelik bu. 10 senedir neler kazandığımızı ve neler kazandırdığımızı görüyorum. Yeni sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. 10'uncu yıla ulaştık ve devam ediyor bu süreç. Biz iki ayaklı bir organizasyon yapısı ile çok büyük mesafe katettik. Markamız da birçok yol katetti. Tüm organizasyonlarımızın içinde en büyüğü Cappadocia Ultra Trail. Sadece Türkiye'de değil dünyada önemli yerdeyiz. Dünya çapında bir organizasyonumuz var aslında. Birkaç yıl önce de tescillendi. Dünyanın en iyi organizasyonları arasına girdi. 80 ülkeden sporcuların katıldığı harika bir organizasyonumuz var. Burada bir pazar oluşturduk. Ülkeye markalar geldi ve bizim rakiplerimiz de o pazara girdi. Bugün geldiğimiz noktada bu alanda pek yokken rakiplerimiz çoğaldı. 6-7 marka var; bilindik markalar pazarda ve pay almaya çalışıyorlar ancak biz öncü olduk. Dünya çapında duyuldu ki bu markalar Türkiye'ye geldi" diye konuştu. - İSTANBUL