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Avrupa'daki 4 temsilcimizin kadroları açıklandı! Kaan Ayhan, Oosterwolde ve Mert Hakan yok

Avrupa'daki 4 temsilcimizin kadroları açıklandı! Kaan Ayhan, Oosterwolde ve Mert Hakan yok
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Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği kadrolar belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Açıklanan listelerde bazı isimlerin kadro dışında kalması dikkat çekti. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda sakat Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao yer almadı; Ognjen Mimovic kadroya dahil edildi.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner bulunmuyor.
  • Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosunda Milot Rashica yer almazken, Trabzonspor'un Konferans Ligi kadrosunda yeni transfer Franculino Dju bulunuyor.

Avrupa kupalarında mücadele edecek dört temsilcimizin kadroları netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi için kadrolarını belirledi. Listelerde yıldız isimlerin yanı sıra kadroya dahil edilmeyen futbolcular da dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda Ognjen Mimovic'in bulunması dikkat çekti. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş listeye yazılmadı. Ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Galatasaray da Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner kadroda yer almadı.

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai

Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın listesinde ise Milot Rashica yer almadı.

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku

Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ KADROSU

Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu belirledi. Bordo-mavililerin kadrosunda yeni transfer Franculino Dju da yer aldı.

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Savunma: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Hücum: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

AVRUPA'DA 4 TEMSİLCİMİZ SAHNE ALACAK

Böylece Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki dört temsilcisinin UEFA kadroları netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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