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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi. Şampiyona, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.