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Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı

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Şampiyonluğunun ardından birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaparak İsrail zulmünü prostesto eden milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz'ün hakkında Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldı. Madalya ve şampiyonluklarının geri alınmasıyla tehdit edilen Akyüz, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla duruma tepki gösterdi.

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazarak kürsüde Filstin bayrağı açan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, paylaştığı videoyla gündem oldu.

KÜRSÜDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMIŞTI

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açmış, Filistin halk oyunu `dabke` dansı yapmıştı. Akyüz, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşma açtı

FEDERASYON TEHDİT EDİYOR

Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hakkında "bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler" diyerek soruşturma açtığını duyurdu. Milli sporcu, madalyalarının ve şampiyonluklarını elinden almasıyla tehdit ediyor.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşma açtı

"SİZİN DEĞERİNİZ YOK"

Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na tepki gösteren Akyüz, 'Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Ahmed Akif Kılıç:

Helal olsun helal Rabbim sayınızı artırsın..

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TT:

Ceza vereceklermiş, Allah ın cezaları...Bu gencin dik duruşunu takdir etmemek elde değil... Bir sürü devletin boykottan korkarak hareket ettiği bu dönemde tek başına bu başkaldırıyı ayakta alkışlıyorum... Bravo sana...

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